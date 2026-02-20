PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Ippendorf: Polizei bittet um Hinweise nach Tageswohnungseinbruch

Bonn (ots)

Unbekannte brachen am Donnerstag (19.02.2026) zwischen 15:00 Uhr und 18:50 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Lückingstraße in Ippendorf ein.

Zur Tatzeit gelangten die mutmaßlichen Einbrecher auf das Grundstück des Hauses und brachen ein Fenster auf. Nach dem Einstieg in die Räume wurden diese einbruchstypisch nach geeignetem Diebesgut durchsucht. Mit erbeutetem Bargeld flüchteten die Einbrecher schließlich unbemerkt vom Tatort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-22
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 08:58

    POL-BN: Bonn-Dransdorf: Polizei ordnet Blutproben bei Verkehrskontrolle an

    Bonn (ots) - Am gestrigen Mittwochnachmittag (18.02.2026) führten Polizistinnen und Polizisten der Polizeiwache Innenstadt eine Schwerpunktkontrolle zur Bekämpfung von Verkehrsunfällen unter Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol in Bonn-Dransdorf durch. An der Kontrollstelle auf der Maximilian-Kolbe-Brücke wurden insgesamt 200 Fahrzeuge kontrolliert. Bei 48 ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 10:27

    POL-BN: Bonn-Zentrum: Zwei Männer bei Einbruch in Friseursalon festgenommen

    Bonn (ots) - Beamte der Polizeiwache Innenstadt haben in der Nacht zu Mittwoch (18.02.2026) zwei mutmaßliche Einbrecher in einem Friseursalon an der Friedrichstraße festgenommen. Die beiden Männer (20, 35) waren nach bisherigem Sachstand gegen 2:10 Uhr in den Salon eingebrochen und in der Folge von Berechtigten auf einer Kamera beobachtet worden. Diese wählten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren