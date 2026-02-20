Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim: Verdacht der illegalen Entsorgung von Chemikalien und Brandstiftung - Polizei sucht Zeugen nach Brandgeschehen

Bornheim (ots)

Am späten Donnerstagabend (19.02.2026) kam es in Bornheim zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr, nachdem dort mehrere Kanister mit Chemikalien brannten.

Gegen 23:55 Uhr hatte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei alarmiert, nachdem er verdächtige Beobachtungen in der Unterführung unter der L 192 gemacht hatte. Er machte Angaben zu einem weißen Transporter, aus dem zwei bislang unbekannte Männer mehrere Kanister ausgeladen hatten. Bei Eintreffen der Polizei am Einsatzort standen einige der Kanister bereits in Flammen. Auch der von dem Zeugen beobachtete weiße Transporter war bereits in unbekannte Richtung flüchtig.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Spezialisten nahmen noch in der Nacht Proben der Chemikalien. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen deutet alles darauf hin, dass es sich bei den aufgefundenen Stoffen um Abfallprodukte aus einem illegalen Drogenlabor handelt. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 haben die Ermittlungen übernommen und fragen:

Wer hat den weißen Transporter vor oder nach 23:55 Uhr in der Nähe des Brandortes beobachtet? Wer kann Angaben zu den zwei Männern machen, die die Kanister entladen haben? Sind in der näheren Umgebung weitere verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen?

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk11.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

