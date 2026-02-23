Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Bechlinghoven: Brand in Einfamilienhaus - 88-Jährige im Krankenhaus verstorben - Meldung 2

Wie bereits berichtet wurden Feuerwehr und Polizei am Freitagmorgen (20.02.2026), gegen 09:30 Uhr, zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Bonn-Bechlinghoven alarmiert. Bei dem Brand wurde eine 88-jährige Bewohnerin des Hauses schwer verletzt. (siehe hierzu unsere Pressemeldung vom 20.02.2026 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6220939)

Nach der Erstversorgung vor Ort war die 88-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort erlag sie in der Folge ihren schweren Verletzungen.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache, die durch das zuständige Kriminalkommissariat 11 geführt werden, dauern an.

