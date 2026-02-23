PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bonn

POL-BN: Nach Tötungsdelikt in Zülpich-Füssenich: Tatverdächtiger in Haft - Meldung -6-

Zülpich (ots)

Wie bereits bekannt, hatte eine Mordkommission der Bonner Polizei in enger Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft am 15.08.2023 die Ermittlungen nach einem Tötungsdelikt in Zülpich-Füssenich aufgenommen.

Nunmehr befindet sich der im November 2025 in Italien festgenommene 40-jährige Mann (siehe dazu unsere Meldung vom 28.01.2026, 11:44 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6205713) in Haft. Vergangene Woche waren Ermittler der Bonner Polizei und Staatsanwaltschaft nach Mailand gereist, um den 40-Jährigen nach Deutschland zu bringen und an die deutsche Justiz zu übergeben. Er wurde am Freitag (20.02.2026) in Bonn dem Haftrichter vorgeführt, der den zuvor erlassenen Haftbefehl wegen Mordes und versuchten Mordes in Vollzug setzte. Im Anschluss wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-21
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 11:05

    POL-BN: Meckenheim: Zwei Männer bei Einbruch in leerstehendes Gebäude gestellt

    Meckenheim (ots) - Am späten Freitagabend (20.02.2026) stellten Einsatzkräfte der Bonner Polizei zwei Männer (44, 46), die in ein leerstehendes Gebäude an der Bahnhofstraße eingebrochen waren. Zur Tatzeit um 23:58 Uhr hatte ein Passant die Polizei verständigt. Er hatte die beiden Männer, die nach seinen Angaben Arbeitskleidung trugen und ein Brecheisen mit sich ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 14:20

    POL-BN: Bonn-Bechlinghoven: Brand in Einfamilienhaus - 88-jährige Bewohnerin schwer verletzt

    Bonn (ots) - Am Freitagmorgen (20.02.2026), gegen 09:30 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Bonn-Bechlinghoven alarmiert. Die Feuerwehr brachte das Brandgeschehen unter Kontrolle. Eine 88-jährige Bewohnerin des Hauses wurde bei dem Brand schwer verletzt. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde sie mit einem Rettungshubschrauber ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren