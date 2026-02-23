Polizei Bonn

POL-BN: Nach Tötungsdelikt in Zülpich-Füssenich: Tatverdächtiger in Haft - Meldung -6-



Wie bereits bekannt, hatte eine Mordkommission der Bonner Polizei in enger Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft am 15.08.2023 die Ermittlungen nach einem Tötungsdelikt in Zülpich-Füssenich aufgenommen.

Nunmehr befindet sich der im November 2025 in Italien festgenommene 40-jährige Mann (siehe dazu unsere Meldung vom 28.01.2026, 11:44 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6205713) in Haft. Vergangene Woche waren Ermittler der Bonner Polizei und Staatsanwaltschaft nach Mailand gereist, um den 40-Jährigen nach Deutschland zu bringen und an die deutsche Justiz zu übergeben. Er wurde am Freitag (20.02.2026) in Bonn dem Haftrichter vorgeführt, der den zuvor erlassenen Haftbefehl wegen Mordes und versuchten Mordes in Vollzug setzte. Im Anschluss wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

