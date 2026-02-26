Polizeidirektion Hannover

POL-H: Ricklingen: 51-Jähriger in Unterführung mit Pfefferspray angegriffen - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Am Mittwoch, 18.02.2026, hat eine bislang unbekannte Person einen 51-Jährigen in einer Unterführung zur Bundesstraße (B) 3 in Hannover-Ricklingen mit Pfefferspray angegriffen. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bittet um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Ricklingen befand sich der 51-jährige Hannoveraner gegen 21:00 Uhr in der nördlichen Unterführung des Mühlenholzweg der B 3/Frankfurter Allee. Dort verspürte er plötzlich ein Brennen in den Augen und nahm eine wegrennende Person wahr. Weder die Fluchtrichtung noch das Aussehen der Person konnte er beschreiben.

Der 51-Jährige begab sich von dort zum Polizeikommissariat Hannover-Ricklingen. Ein Beamter half ihm beim Ausspülen der Augen und nahm den Sachverhalt auf. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann aus noch unbekanntem Grund mit Pfefferspray oder ähnlichen Reizstoffen angegriffen wurde.

Im Umfeld des Tatorts konnte kein Tatverdächtiger oder Hinweise auf diesen festgestellt werden. Daher tritt die Polizei nun an die Öffentlichkeit und bittet auf Hinweise zum Angriff oder zum Täter/zur Täterin.

Zeugen, die sich zur Tatzeit im Bereich der Unterführung aufgehalten haben oder Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Ricklingen unter der Telefonnummer 0511 109-3015 zu melden. /ms, pol

