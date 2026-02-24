Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 45-Jähriger aus Springe tot aufgefunden - Öffentlichkeitsfahndung beendet

Hannover (ots)

Der seit dem 14.01.2026 vermisste 45-Jährige aus Springe-Alvesrode ist tot aufgefunden worden.

Ein Zeuge entdeckte den Mann am Dienstagmittag, 24.02.2026, im Bereich des Schützenplatzes an der Argestorfer Straße in Wennigsen und alarmierte die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes Hannover ergaben sich keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Todes dauern an.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suchmaßnahmen unterstützt haben.

Die ursprüngliche Pressemitteilung wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht. /trim

