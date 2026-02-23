Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Herrenhausen: Tatverdächtiger nach Raubüberfall auf Freizeiteinrichtung festgenommen

Hannover (ots)

Am Sonntagabend, 22.02.2026, haben zwei bewaffnete Männer ein Aquarium in Hannover-Herrenhausen überfallen. Bei der anschließenden Fahndung nahmen Polizeikräfte einen Tatverdächtigen fest. Der andere Täter ist auf der Flucht. Bei dem Überfall wurde niemand verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover betraten die beiden Tatverdächtigen gegen 17:30 Uhr das Bistro des Aquariums an der Herrenhäuser Straße in Hannover. Unter Vorhalt einer Waffe forderten sie die 36-jährige Kassiererin auf, die Kasse zu leeren. Anschließend flüchteten die beiden Männer mit der Beute. Die 36-jährige Angestellte blieb bei der Tat körperlich unverletzt. Auch die zur Tatzeit anwesenden Kunden des Bistros kamen mit dem Schrecken davon. Sofort alarmierte Polizeikräfte leiteten umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, die in der Alten Herrenhäuser Straße zum Erfolg führten: Ein 38-jähriger Tatverdächtiger, auf den die Personenbeschreibung passte und der die Beute bei sich hatte, konnte von den Polizistinnen und Polizisten vorläufig festgenommen werden.

Der zweite Tatverdächtige ist weiterhin auf der Flucht.

Die Polizei Hannover hat ein Strafverfahren wegen schwerer räuberischer Erpressung eingeleitet und die Ermittlungen zum genauen Tathergang sowie zum Aufenthaltsort des noch gesuchten Täters aufgenommen. Aktuell werden weitere freiheitsentziehende Maßnahmen bezüglich des vorläufig festgenommenen 38-Jährigen geprüft./ pol, ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell