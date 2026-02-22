Polizeidirektion Hannover

POL-H: Brand in Einrichtung für betreutes Wohnen in Hannover: 73-Jähriger erliegt im Krankenhaus seinen Brandverletzungen - zwei Mitarbeiter leicht verletzt

Hannover (ots)

Nach einem Brand in einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Hannover am Samstag, 21.02.2026, ist ein Bewohner im Krankenhaus verstorben. Zwei Mitarbeiter der Einrichtung im Stadtteil Calenberger Neustadt erlitten Rauchgasvergiftungen und gelten als leicht verletzt. Auch sie kamen zur Behandlung in eine Klinik. Die Ursache für den Brand ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes der Polizei Hannover schlug am Samstagabend gegen 21:10 Uhr die Brandmeldeanlage in einer Wohnung einer Einrichtung für betreutes Wohnen an der Fischerstraße Alarm. Zwei 30 Jahre alte Mitarbeiter reagierten sofort und suchten die Räume im dritten Obergeschoss auf. Dort stellten sie einen Brand fest und löschten diesen selbstständig. Ein 73 Jahre alter Bewohner hatte zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits schwerste Brandverletzungen davongetragen. Der Mann kam umgehend in ein Krankenhaus, wo er in der Nacht verstarb. Auch die beiden Mitarbeiter kamen ins Krankenhaus, weil sie beim Löschen des Feuers Rauchgase eingeatmet hatten.

Die Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Schadens dauern an. Mit einem vorläufigen Ergebnis ist nicht vor Montag, 23.02.2026, zu rechnen. /ram

