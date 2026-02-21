Polizeidirektion Hannover

POL-H: Versuchtes Tötungsdelikt: Jugendlicher verletzt Mann nach Auseinandersetzung an Haltestelle in Leinhausen mit mehreren Messerstichen schwer

Hannover (ots)

Ein 17-Jähriger hat am Freitag, 20.02.2026, nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung einen Mann mit einem Messer angegriffen. Der 32-Jährige erlitt durch mehrere Stiche schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige konnte im Nahbereich festgenommen werden, leistete jedoch Widerstand. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Totschlags eingeleitet.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes hielt sich der 17-Jährige am Freitagabend gegen 20:30 Uhr auf dem Bahnsteig der Stadtbahnhaltestelle Leinhausen im Stadtteil Stöcken auf. Kurz darauf geriet er mit der 14-Jährigen in eine gewalttätige Auseinandersetzung. Ein 32-Jähriger, der mit einem Begleiter Zeuge des Streits wurde, zeigte Zivilcourage und sprach den 17-Jährigen an. Daraufhin entbrannte eine zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen den beiden männlichen Personen. Plötzlich stach der Jugendliche mit einem Messer zu und verletzte den 32-Jährigen durch mehrere Stiche.

Der Verletzte konnte sich in eine einfahrende Stadtbahn retten und wegfahren. Aus der Bahn heraus setzt er noch einen Notruf ab und stieg an der nächsten Haltestelle (Stadtfriedhof Stöcken) aus, wo er durch den alarmierten Rettungsdienst versorgt wurde. Mit potenziell lebensgefährlichen Verletzungen brachte ein Rettungswagen den Mann in ein Krankenhaus. Eine Lebensgefahr besteht zum aktuellen Zeitpunkt jedoch nicht.

Währenddessen konnten herbeigeilte Einsatzkräfte der Polizei den Tatverdächtigen im Nahbereich stellen und festnehmen. Hierbei leistete der Jugendliche Widerstand. Auch das Messer, das der Tatverdächtige zwischenzeitlich weggeworfen hatte, konnte die Polizei sicherstellen. Der 17-Jährige kam in den Polizeigewahrsam. Die Staatsanwaltschaft stufte die Tat als versuchten Totschlag ein. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. /ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell