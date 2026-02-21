Polizeidirektion Hannover

POL-H: 86 Jahre alte Autofahrerin verstirbt nach Auffahrunfall in Wunstorf im Krankenhaus

Hannover (ots)

Nach einem schweren Unfall in Wunstorf am Freitag, 20.02.2026, ist eine 86 Jahre alte Autofahrerin im Krankenhaus verstorben. Die Seniorin war in den Mittagsstunden mit ihrem Auto auf zwei verkehrsbedingt wartende Fahrzeuge aufgefahren. Sie kam zunächst schwer verletzt in ein Krankenhaus, wo sie am Abend verstarb.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover befuhr die 86-Jährige am Freitagmittag gegen 11:35 Uhr mit ihrem VW Polo die Hochstraße in stadtauswärtige Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr sie dann auf der linken Fahrspur ungebremst auf den Ford Focus eines 64-Jährigen auf, der in Höhe des Zentralen Omnibusbahnhofs verkehrsbedingt warten musste. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford im weiteren Verlauf auf den vor ihm ebenfalls wartenden Kleinbus der Marke Mercedes-Benz mit einem 36-Jährigen am Steuer auf. Der VW der 86-Jährigen fuhr anschließend nach rechts und kam an der Schutzplanke zum Stillstand.

Ein sofort hinzugerufener Rettungsdienst versorgte die Unfallbeteiligten. Die 86-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wo sie am späten Abend ihren Verletzungen erlag. Der 64-Jährige erlitt leichte Blessuren und kam ebenfalls in ein Krankenhaus, der 36-Jährige überstand den Unfall körperlich unverletzt.

Die Polizei bezifferte den entstandenen Sachschaden mit rund 13.000 Euro. /ram

