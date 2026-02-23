Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Tatverdächtige zu zwei Messerangriffen am Wochenende in Untersuchungshaft

Hannover (ots)

In den beiden Fällen versuchter Tötungsdelikte am Freitag, 20.02.2026, in Hannover-Leinhausen und am Samstag, 21.02.2026, in Garbsen befinden sich die jeweiligen festgenommenen Tatverdächtigen mittlerweile in Untersuchungshaft.

Im Fall der Auseinandersetzung an der Stadtbahnhaltestelle Leinhausen vom Freitag hatte ein 17-Jähriger einen 32-Jährigen mit mehreren Messerstichen schwer verletzt (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6221129). Im zweiten Fall war am Samstag ein 21-Jähriger in Garbsen durch Messerstiche schwer verletzt worden (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6221383).

In beiden Fällen hatten die Einsatzkräfte die Tatverdächtigen noch im Nahbereich festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover wurde durch das Amtsgericht Hannover Untersuchungshaft angeordnet.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Taten dauern in beiden Verfahren an. /ms, ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell