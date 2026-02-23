Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bothfeld: 16-Jähriger auf Heimweg angegriffen und ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Am Montag, 23.02.2026, hat ein bislang unbekannter Täter einen 16-Jährigen in Hannover-Bothfeld angegriffen und ihm die Jacke geraubt. Der Jugendliche erlitt dabei Verletzungen und kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet um Hinweise zum Täter.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Lahe befand sich der 16-Jährige zwischen 13:30 Uhr und 13:40 Uhr auf dem Heimweg von der Schule. Als er den Gehweg hinter der Kirche an der Sutelstraße in Höhe des Bothfelder Kirchwegs entlangging, griff ihn ein derzeit noch Unbekannter an. Der Täter schlug mehrfach auf den Jugendlichen ein und verletzte ihn dabei am Kopf.

Anschließend entriss der Angreifer dem 16-Jährigen dessen Jacke. Als eine Passantin die Situation wahrnahm und sich lautstark bemerkbar machte, rannte der Täter weg. Anschließend alarmierte die Frau die Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Einsatzkräfte den Täter nicht mehr antreffen.

Der 16-Jährige wurde vor Ort durch Rettungskräfte versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der gesuchte Täter wird als schlank beschrieben, etwa im gleichen Alter wie der 16-Jährige. Näher konnte der Täter nicht beschrieben werden.

Das Polizeikommissariat Hannover-Lahe hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zur flüchtigen Person geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Lahe unter der Telefonnummer 0511 109-3315 zu melden. /ms

