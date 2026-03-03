PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Werkzeug aus Transporter gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Baugeräte und Elektrowerkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro entwendeten noch unbekannte Täter zwischen Samstag (28.02.2026), 11.30 Uhr und Montag (02.03.2026), 05:45 Uhr in Magstadt aus einem Transporter. Das Baustellenfahrzeug des Herstellers Mercedes war zur Tatzeit in der Mäuerlesstraße geparkt. Die Unbekannten hatten eine Fahrzeugtür aufgehebelt, um in den Transporter zu gelangen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Unter der Tel. 07031 20405-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de können sich Zeugen an den Polizeiposten Maichingen wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

