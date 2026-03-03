POL-LB: Magstadt: Werkzeug aus Transporter gestohlen
Ludwigsburg (ots)
Baugeräte und Elektrowerkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro entwendeten noch unbekannte Täter zwischen Samstag (28.02.2026), 11.30 Uhr und Montag (02.03.2026), 05:45 Uhr in Magstadt aus einem Transporter. Das Baustellenfahrzeug des Herstellers Mercedes war zur Tatzeit in der Mäuerlesstraße geparkt. Die Unbekannten hatten eine Fahrzeugtür aufgehebelt, um in den Transporter zu gelangen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.
Unter der Tel. 07031 20405-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de können sich Zeugen an den Polizeiposten Maichingen wenden.
