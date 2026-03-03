Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 36-Jähriger alkoholisiert, ohne Führerschein und mit nicht zugelassenem VW unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Eine aufmerksame Zeugin alarmierte am Montagabend (02.03.2026) gegen 22.40 Uhr die Polizei, nachdem ihr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg zwei Personen in einem VW aufgefallen waren, die vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol standen. Um eine Weiterfahrt zu verhindern, blockierte eine Streifenwagenbesatzung in der Folge den VW, der mit laufendem Motor an der Tankstelle stand. Die Personen im PKW, ein 36 Jahre alter Fahrer, eine 40-jährige Beifahrerin und 13 Jahre alter Junge wurden einer Kontrolle unterzogen. Der 36-Jährige führte einen Atemalkoholtest durch, der ein Ergebnis von rund 1,4 Promille lieferte, so dass eine Blutentnahme notwendig wurde. Da sich der Mann aggressiv verhielt, wurden ihm Handschließen angelegt. Eine Überprüfung ergab, dass er außerdem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Desweitere ergaben sich Hinweise darauf, dass der VW nicht zugelassen ist. Die angebrachten Kennzeichen gehörten nicht zum dem PKW und waren auch nicht mehr gültig. Letztlich wurde der VW sichergestellt, da weder der 36- noch die 40-Jährige einen Besitznachweis für das Fahrzeug vorweisen konnten. Zur Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann zum Polizeirevier Ludwigsburg gebracht. Gegen ihn wird nun unter anderem Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung ermittelt.

