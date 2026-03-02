PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch - Misslungener Abbiegevorgang führt zu Frontalunfall und endet für ein Fahrzeug im Acker

Ludwigsburg (ots)

Am späten Montagnachmittag kam es zu einem teilweise frontalen Zusammenstoß zweier Pkws. Ein 38-jähriger Toyota-Fahrer befuhr die K1048 von Breitenstein nach Neuweiler und bog mit überhöhter Geschwindigkeit nach rechts auf die K1049 in Richtung Weil im Schönbuch ab. Dort kollidierte der Toyota-Lenker zunächst mit einer ordnungsgemäß entgegenkommenden 66-jährigen VW-Lenkerin, kam in der Folge von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Acker zum Stehen. Durch den Unfall wurde die VW-Lenkerin leicht verletzt, musste jedoch nicht ärztlich versorgt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro, da auch ein Verteilerkasten für Telekommunikation beschädigt wurde. Zur Unfallaufnahme musste die Straße über eine halbe Stunde vollständig gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

