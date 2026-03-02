PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Aurich: zwei Verletzte und Sachschaden nach Unfall auf der Hirsauer Straße

Ludwigsburg (ots)

Mit leichten Verletzungen wurden eine 35-Jährige und ihr einjähriger Sohn am Montag (02.03.2026) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie zuvor in einen Verkehrsunfall verwickelt waren. Die 35-Jährige fuhr gegen 09:30 Uhr mit ihrem VW Touran auf der Landesstraße 1135 / Hirsauer Straße (L1135) aus Aurich kommend in Richtung Vaihingen an der Enz. Zeitgleich war eine 42-jährige Fahrerin eines Mercedes Sprinter aus Enzweihingen kommend auf der Florian-Geyer-Straße unterwegs und wollte die L1135 geradeaus in Richtung der Albert-Schweitzer-Straße überqueren. Dabei übersah die 42-Jährige mutmaßlich den VW der vorfahrtsberechtigten 35-Jährigen, so dass es im Kreuzugsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der VW geriet dabei ins Schleudern, stieß gegen einen Bordstein und kippte auf die Seite. Die 35-Jährige und ihr einjähriger Sohn zogen sich leichte Verletzungen zu, die 42-jährige Sprinter-Fahrerin blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt rund 35.000 Euro. Der VW und der Mercedes mussten abgeschleppt werden. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe wurde die Fahrbahn anschließend nass gereinigt. Während der Unfallaufnahme blieb die L1135 im Bereich der Unfallstelle bis gegen 13:00 Uhr gesperrt, der Verkehr auf der Florian-Geyer-Straße / Albert-Schweitzer-Straße konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

