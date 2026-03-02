PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Renault Master gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag (27.02.2026) 17.00 Uhr und Samstag (28.02.2026) 09.00 Uhr trieben noch unbekannte Täter auf dem Gelände eines Autohauses in der Schwieberdinger Straße im Ludwigsburger Westen ihr Unwesen. Die unbekannten stahlen einen weißen Renault Master im Wert von mehreren Tausend Euro, an dem sich Backnanger Kennzeichen (BK-) befanden. Vermutlich dieselben Täter demontierten darüber hinaus die Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs und ließen diese ebenfalls mitgehen. Hierbei handelt es sich um Ludwigsburger Kennzeichen (LB-). Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werde gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

