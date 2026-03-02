PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen-Deufringen: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter brach am Samstag (28.02.2026) zwischen 18:10 Uhr und 23:55 Uhr in ein Wohnhaus im Wengertweg in Deufringen ein. Mutmaßlich indem er die Eingangstür zu einer Einliegerwohnung aufhebelte, gelangte er in das Innere des Hauses. Außerdem dürfte er auch ein Fenster eingeschlagen haben. Der Einbrecher stahl mehrere Uhren sowie zwei Speichermodule eines Computers. Weder der Wert des Diebesguts noch die Höhe des Sachschadens sind derzeit bereits bekannt. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich unter Tel. 07031 20405-0 oder per E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de an den Polizeiposten Maichingen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

