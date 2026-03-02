Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Ramtel: Unfallflucht in der Neue Ramtelstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Sonntag (01.03.2026) zwischen 13:25 Uhr und 13:55 Uhr einen Toyota, der auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants in der Neue Ramtelstraße in Ramtel abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell