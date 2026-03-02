Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Ehningen: Unfall aufgrund von einem geplatzten Reifen

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (01.03.2026) ereignete sich gegen 10:45 Uhr auf der Bundesautobahn 81 (BAB 81) kurz nach der Anschlussstelle Ehningen ein Verkehrsunfall. Eine 26-jährige Mercedes-Lenkerin befuhr die mittlere der drei Fahrspuren in Richtung Stuttgart. Als sie zum Überholen auf die linke Fahrspur wechseln wollte, platzte der hintere rechte Reifen des Mercedes. Dadurch verlor die 26-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte in der Folge gegen eine Betonschutzplanke auf der linken Seite der Fahrbahn. Danach drehte sich der PKW um die eigene Achse und touchierte im Anschluss eine Betonschutzplanke auf der rechten Seite der Fahrbahn. Anschließend kam sie von der Fahrbahn in einen Straßengraben ab, wo sich der Mercedes überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Die Fahrerin wurde zunächst durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sie wurde bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Die Überprüfung des Fahrzeugs durch die Polizei ergab, dass auf den Mercedes Sommer- und Winterreifen gemischt aufgezogen worden waren. Zwei Reifen waren derart abgefahren, dass sie die vorgeschriebene Profiltiefe unterschritten. Der schlechte Zustand des hinteren rechten Reifens dürfte auch ursächlich dafür gewesen sein, dass er platzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell