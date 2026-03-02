PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Mann entblößt sich in Wald - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Gegen 07:00 Uhr am Samstagmorgen (28.02.2026) soll im Waldgebiet Brandholz in Bietigheim-Bissingen eine noch unbekannte Frau auf einen ebenfalls noch unbekannten Mann getroffen sein.

Der schwarz gekleidete Mann soll der Frau hinterhergelaufen sein, sich entblößt und mit mutmaßlich unbekleidetem Unterkörper Kniebeugen gemacht haben. Zudem soll der Mann eine schwarze Maske getragen haben.

Die durch dieses Verhalten augenscheinlich sehr betroffene Frau soll sich kurz darauf einer Passantin anvertraut haben, die wiederrum etwa 45 Minuten später die Polizei verständigte. Die unbekannte Frau befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vor Ort.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Ergebnis. Zeugen, insbesondere die betroffene Frau, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

