Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Gartenhütte abgebrannt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (28.02.2026) gegen 18:05 Uhr brannte eine Gartenhütte in einer Kleingartenanlage im Bereich der Landesstraße 1184 (Horber Straße) bei Herrenberg aus bislang noch ungeklärter Ursache vollständig ab. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Herrenberg war auf der Landesstraße 1184 aus Richtung Nebringen kommend in Richtung Ackermannkreisel unterwegs, als sie links in der Kleingartenanlage zwischen der Bahnlinie und der Landesstraße die brennende Gartenhütte feststellte. Alarmierte Wehrkräfte der Feuerwehr konnten die Hütte rasch löschen. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Ermittlungen wurden vom Polizeirevier Herrenberg übernommen und dauern an. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, melden sich bitte unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei.

