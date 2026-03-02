Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: handgreifliche Auseinandersetzung auf Discounter-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Zwei Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Leonberg waren am Samstag (28.02.2026) gegen 13.20 Uhr aufgrund einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Industriestraße in Renningen im Einsatz. Auf einem Parkplatzgelände eines Lebensmitteldiscounters waren die beiden 50 und 53 Jahre alten Männer aus noch unbekannter Ursache in einen Streit geraten. Aus der Streitigkeit entwickelte sich dann eine gegenseitige handgreifliche Auseinandersetzung. Hierbei soll der 50-Jährige dem 53-Jährigen mit einer Flasche mehrfach auf den Kopf geschlagen haben. Der 53-Jährige soll seinem Kontrahenten ebenfalls mit der Faust mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten beim sichtlich stark alkoholisierten 53-Jährigen Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Im weiteren Verlauf beleidigte er die eingesetzten Einsatzkräfte. Er wurde anschließend auf das Polizeirevier Leonberg gebracht, wo er bis zum Abend auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen wurde. Die Ermittlungen wegen wechselseitiger Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung, und Beleidigung dauern an.

