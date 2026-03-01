Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen - Vorfahrtsunfall in der Schwieberdinger Straße fordert zwei leicht verletzte Personen

Ludwigsburg (ots)

Am späten Samstag-Nachmittag ereignete sich gegen 17 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Schwieberdinger Straße zur Stuttgarter Straße in Münchingen. Der 33-jährige Fahrer eines Mitsubishi missachtete mutmaßlich ein vor dem Kreuzungsbereich angebrachtes, vorfahrtsregelndes Verkehrszeichen und kollidierte in der Folge im Kreuzungsbereich mit dem Porsche eines 36-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer leicht verletzt. Der Unfallverursacher wurde vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 36.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

