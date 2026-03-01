PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen - Vorfahrtsunfall in der Schwieberdinger Straße fordert zwei leicht verletzte Personen

Ludwigsburg (ots)

Am späten Samstag-Nachmittag ereignete sich gegen 17 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Schwieberdinger Straße zur Stuttgarter Straße in Münchingen. Der 33-jährige Fahrer eines Mitsubishi missachtete mutmaßlich ein vor dem Kreuzungsbereich angebrachtes, vorfahrtsregelndes Verkehrszeichen und kollidierte in der Folge im Kreuzungsbereich mit dem Porsche eines 36-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer leicht verletzt. Der Unfallverursacher wurde vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 36.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 01.03.2026 – 06:42

    POL-LB: Korntal-Münchingen: Zeugen gesucht nach Steinwurf auf die Autobahn A81

    Ludwigsburg (ots) - Am Samstag, den 28.02.2026 um 10:10 Uhr, wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand von der Autobahnbrücke im "Korntaler Weg" bei Korntal-Münchingen durch bislang unbekannte Personen ein etwa faustgroßer Stein auf die Autobahn A81 geworfen. Ein auf der Autobahn in Richtung Stuttgart fahrender Pkw wurde durch den herabgeworfenen Stein an der ...

    mehr
  • 28.02.2026 – 04:01

    POL-LB: Freudental: Verkehrsunfall am Kreisverkehr K1633 / L1106

    Ludwigsburg (ots) - Am Freitag gegen 23:30 Uhr befuhr der 30-jährige Lenker eines BMW die K1633 (Königsträßle) in Richtung Freudental. Auf dieser Strecke überholte er, laut Zeugenaussagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, zwei Pkw und übersah den am Ortseingang befindlichen Kreisverkehr, sodass er geradewegs über diesen fuhr und nach circa 20 Metern in der dahinter liegenden Wiese zum Stehen kam. Der ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 16:35

    POL-LB: Vaihingen an der Enz: 24-Jähriger bei Auseinandersetzung schwer verletzt

    Ludwigsburg (ots) - Mit zunächst lebensgefährlichen Verletzungen war ein 24-Jähriger am Freitag (27.02.2026) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden, nachdem er im Bereich der Spitalstraße in Vaihingen an der Enz in eine handgreifliche Auseinandersetzung verwickelt war. Der junge Mann war gegen 12:30 Uhr aus noch ungeklärten Gründen mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren