Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freudental: Verkehrsunfall am Kreisverkehr K1633

L1106

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 23:30 Uhr befuhr der 30-jährige Lenker eines BMW die K1633 (Königsträßle) in Richtung Freudental. Auf dieser Strecke überholte er, laut Zeugenaussagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, zwei Pkw und übersah den am Ortseingang befindlichen Kreisverkehr, sodass er geradewegs über diesen fuhr und nach circa 20 Metern in der dahinter liegenden Wiese zum Stehen kam. Der Pkw-Lenker zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Weiterhin wurden diverse Verkehrszeichen im Bereich des Kreisverkehrs beschädigt. Während der Unfallaufnahme konnte beim Fahrer des Pkw eine Beeinflussung durch Alkohol festgestellt werden, weshalb dieser sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Außer der Polizei waren sowohl die Feuerwehr als auch ein Rettungsfahrzeug im Einsatz. Der entstandene Flurschaden sowie der Schaden am Pkw werden zum jetzigen Zeitpunkt auf insgesamt etwa 20.000 Euro geschätzt. Der BMW musste abgeschleppt werden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell