Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 35.000 Euro Sachschaden nach Unfall in der Stuttgarter Straße

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (27.02.2026) gegen 11:15 Uhr kam es in der Stuttgarter Straße in Bietigheim-Bissingen zu einem Verkehrsunfall. Ein 76-jähriger Mercedes-Lenker befuhr die Stuttgarter Straße aus Richtung Ludwigsburg kommend. Auf Höhe des Kreuzungsbereich Stuttgarter Straße und Gröninger Weg kam der Senior mutmaßlich aufgrund einer medizinischen Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Laternenmast und einem Verkehrszeichen. Der 76-Jährige wurde dabei vermutlich verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 35.000 Euro. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell