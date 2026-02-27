Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen-Rohrau: 45-jährige Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (26.02.2026) kam es gegen 15:00 Uhr auf der Kreisstraße 1045 (K1045) kurz nach Rohrau in einer Linkskurve zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 45-jährige Motorradfahrerin stürzte vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit alleinbeteiligt auf die Fahrbahn. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Mit den ersten warmen Tagen steigt die Zahl der Motorradfahrerinnen und - fahrer auf den Straßen deutlich an. Gleichzeitig verzeichnete das Polizeipräsidium Ludwigsburg auch im Jahr 2025 einen erneuten Anstieg von Motorradunfälle. Deshalb rät die Polizei neben einer gründlichen technischen Sicherheitsüberprüfung des Motorrads auch sich selbst als Bikerin und Biker einem Check zu unterziehen. Dazu gehören, die eigene körperliche und mentale Fitness und Helm, Handschuhe und Schutzkleidung zu überprüfen. Wenn die Checks alle positiv ausgefallen sind, kann es "mit Sicherheit" wieder losgehen. Insbesondere bei den ersten Fahrten sollte man es ruhig angehen lassen, um sich wieder an das Fahren auf zwei Rädern zu gewöhnen. Auch alle, die auf vier Rädern unterwegs sind, müssen sich nach der "Winterpause" wieder auf die zunehmende Zahl an Motorrädern einstellen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell