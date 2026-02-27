PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen-Rohrau: 45-jährige Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (26.02.2026) kam es gegen 15:00 Uhr auf der Kreisstraße 1045 (K1045) kurz nach Rohrau in einer Linkskurve zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 45-jährige Motorradfahrerin stürzte vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit alleinbeteiligt auf die Fahrbahn. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Mit den ersten warmen Tagen steigt die Zahl der Motorradfahrerinnen und - fahrer auf den Straßen deutlich an. Gleichzeitig verzeichnete das Polizeipräsidium Ludwigsburg auch im Jahr 2025 einen erneuten Anstieg von Motorradunfälle. Deshalb rät die Polizei neben einer gründlichen technischen Sicherheitsüberprüfung des Motorrads auch sich selbst als Bikerin und Biker einem Check zu unterziehen. Dazu gehören, die eigene körperliche und mentale Fitness und Helm, Handschuhe und Schutzkleidung zu überprüfen. Wenn die Checks alle positiv ausgefallen sind, kann es "mit Sicherheit" wieder losgehen. Insbesondere bei den ersten Fahrten sollte man es ruhig angehen lassen, um sich wieder an das Fahren auf zwei Rädern zu gewöhnen. Auch alle, die auf vier Rädern unterwegs sind, müssen sich nach der "Winterpause" wieder auf die zunehmende Zahl an Motorrädern einstellen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 13:24

    POL-LB: Murr: Rund 150.000 Euro Sachschaden nach Brand in Lebensmittelfabrik

    Ludwigsburg (ots) - Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten am Freitag (27.02.2026) gegen 05:10 Uhr in die Rudolf-Diesel-Straße nach Murr aus, nachdem ein Brand in einer Lebensmittelfabrik gemeldet worden war. Am Einsatzort konnten die eingetroffenen Einsatzkräfte zunächst nur starkes Rauchgeschehen aus dem Inneren der Fabrik wahrnehmen. ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 13:20

    POL-LB: Sindelfingen: Motorradfahrerin nach Unfall mit PKW schwer verletzt

    Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstag (26.02.2026) kam es gegen 16:30 Uhr auf der Mühlackerstraße (Kreisstraße 1004) bei Sindelfingen zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Eine 44-jährige Jeep-Lenkerin befuhr die Mühlackerstraße in Richtung der Darmsheimer Straße. Zeitgleich fuhr eine 16-jährige Motorradfahrerin auf der Mühlackerstraße in ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 12:56

    POL-LB: Gerlingen: Männer erschleichen sich Zutritt in Wohnung

    Ludwigsburg (ots) - Gegen 10.30 Uhr klingelte ein noch unbekannter Mann an einer Haustür in der Max-Eyth-Straße in Gerlingen. Als der Bewohner ihm öffnete, gab der mit einer gelben Warnjacke bekleidete Mann an, er müsse die Heizung ablesen. Daraufhin wurde ihm Zutritt gewährt. Kurz darauf erschien ein angeblicher Kollege des Unbekannten. Nur wenig später machten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren