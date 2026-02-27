Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Männer erschleichen sich Zutritt in Wohnung

Ludwigsburg (ots)

Gegen 10.30 Uhr klingelte ein noch unbekannter Mann an einer Haustür in der Max-Eyth-Straße in Gerlingen. Als der Bewohner ihm öffnete, gab der mit einer gelben Warnjacke bekleidete Mann an, er müsse die Heizung ablesen. Daraufhin wurde ihm Zutritt gewährt. Kurz darauf erschien ein angeblicher Kollege des Unbekannten. Nur wenig später machten sich beide davon und der Bewohner bemerkte, dass aus seiner Geldbörse mehrere Hundert Euro fehlen.

Die beiden Täter sollen eine südländische Erscheinung gehabt haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07156 9449-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Gerlingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell