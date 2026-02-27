PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Männer erschleichen sich Zutritt in Wohnung

Ludwigsburg (ots)

Gegen 10.30 Uhr klingelte ein noch unbekannter Mann an einer Haustür in der Max-Eyth-Straße in Gerlingen. Als der Bewohner ihm öffnete, gab der mit einer gelben Warnjacke bekleidete Mann an, er müsse die Heizung ablesen. Daraufhin wurde ihm Zutritt gewährt. Kurz darauf erschien ein angeblicher Kollege des Unbekannten. Nur wenig später machten sich beide davon und der Bewohner bemerkte, dass aus seiner Geldbörse mehrere Hundert Euro fehlen.

Die beiden Täter sollen eine südländische Erscheinung gehabt haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07156 9449-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Gerlingen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 12:55

    POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Einbruch in ein Café in der Industriestraße

    Ludwigsburg (ots) - Ein noch unbekannter Täter drang am Donnerstag (26.02.2026) zwischen 00:15 Uhr und 15:10 Uhr in ein Café in der Industriestraße in Großsachsenheim ein. Das Innere der Gaststätte wurde durchsucht und aus einer Kasse mindestens 250 Euro Bargeld entwendet. Außerdem brach der Täter zwei ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 12:47

    POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unbekannte beschädigten Fahrzeuge eines Autohauses

    Ludwigsburg (ots) - Zwischen Mittwoch (25.02.2026) 18:00 Uhr und Donnerstag (26.02.2026) 07:00 Uhr wurden vier Fahrzeugen eines Autohauses in der Berliner Straße in Bietigheim-Bissingen beschädigt. Unbekannte nahmen mutmaßlich Fragmente alter Marmorplatten, welche sich auf dem Gelände des Autohauses befanden, und warfen diese auf vier Gebrauchtwagen. Es entstand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren