PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unbekannte beschädigten Fahrzeuge eines Autohauses

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwoch (25.02.2026) 18:00 Uhr und Donnerstag (26.02.2026) 07:00 Uhr wurden vier Fahrzeugen eines Autohauses in der Berliner Straße in Bietigheim-Bissingen beschädigt. Unbekannte nahmen mutmaßlich Fragmente alter Marmorplatten, welche sich auf dem Gelände des Autohauses befanden, und warfen diese auf vier Gebrauchtwagen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 11:24

    POL-LB: Korntal-Münchingen: 16-Jährige leistet Widerstand und beleidigt Polizisten

    Ludwigsburg (ots) - Mit einer Strafanzeige unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidung muss eine 16-Jährige rechnen, nachdem sie sich am Donnerstag (26.02.2026) massiv gegen polizeiliche Maßnahmen wehrte. Die 16-Jährige hatte sich gegen 19:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Korntaler Straße in Münchingen aufgehalten. Dabei soll ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 11:12

    POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfall im Primelweg - Zeugen und Beteiligte gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Nach einem Unfall am Donnerstagmorgen (26.02.2026) gegen 07.30 Uhr sucht das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen noch Zeugen sowie insbesondere eine beteiligte Frau. Gemäß den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen querte ein 14 Jahre alter Jugendlicher mit seinem Fahrrad den Primelweg, als eine noch unbekannte PKW-Lenkerin den Primelweg entlang in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren