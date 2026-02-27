POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unbekannte beschädigten Fahrzeuge eines Autohauses
Ludwigsburg (ots)
Zwischen Mittwoch (25.02.2026) 18:00 Uhr und Donnerstag (26.02.2026) 07:00 Uhr wurden vier Fahrzeugen eines Autohauses in der Berliner Straße in Bietigheim-Bissingen beschädigt. Unbekannte nahmen mutmaßlich Fragmente alter Marmorplatten, welche sich auf dem Gelände des Autohauses befanden, und warfen diese auf vier Gebrauchtwagen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.
