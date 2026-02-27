Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfall im Primelweg - Zeugen und Beteiligte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Unfall am Donnerstagmorgen (26.02.2026) gegen 07.30 Uhr sucht das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen noch Zeugen sowie insbesondere eine beteiligte Frau. Gemäß den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen querte ein 14 Jahre alter Jugendlicher mit seinem Fahrrad den Primelweg, als eine noch unbekannte PKW-Lenkerin den Primelweg entlang in Richtung Gartenstraße fuhr. Als der 14-Jährige die gegenüberliegende Straßenseite erreicht hatte, soll es zu einem Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Hinterrad des Fahrrads gekommen sein, worauf der Jugendliche stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Beide Beteiligte hätten sich dann kurz unterhalten. Der Radfahrer habe gegenüber der PKW-Lenkerin angegeben, dass es ihm gut gehe und sei davongefahren. Im Nachgang wandte sich der Jugendlichen gemeinsam mit seinen Eltern an die Polizei. Die PKW-Lenkerin, die zwischen 40 und 50 Jahren alt sein und schulterlange, rote bzw. violette Haare haben soll, war mit einer schwarzen Winterjacke bekleidet und fuhr einen orangefarbenen Geländewagen bzw. SUV. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07042 405-0 oder E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

