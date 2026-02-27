Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erligheim: vermeintlicher Microsoft-Mitarbeiter betrügt Senior am Telefon

Ludwigsburg (ots)

Ein 77 Jahre alter Mann aus Erligheim wurde am Donnerstag (26.02.2026) Opfer eines sogenannten Microsoft-Betrügers und dürfte um mehrere Hundert Euro betrogen worden sein. Während der Senior nachmittags an seinem Laptop arbeitete, erschien plötzlich eine Sperrnachricht auf dem Bildschirm, die vermeintlich von Microsoft stammte. Der Mann nahm über eine eingeblendete Telefonnummer Kontakt mit einem angeblichen Mitarbeiter von Microsoft auf und erlaubte diesem im weiteren Verlauf einen sogenannten Fernzugriff auf seinen Laptop. In der Folge konnte sich der Unbekannte auch Zugriff auf das Online-Banking seines Opfers verschaffen und überwies mehrere Hundert Euro in mehreren Beträgen auf deutsche und ausländische Konten. Noch während des Telefonats erkannte der 77-Jährige den Betrug, legte auf und nahm sogleich Kontakt zu seiner Bank auf, die eine Überweisung noch stoppen konnte. Trotzdem entstand dem Senior ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Ermittlungen dauern an.

