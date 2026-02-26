PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht in der Solitudestraße

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (25.02.2026) kam es gegen 06:50 Uhr in der Solitudestraße in Ludwigsburg zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker befuhr die Solitudestraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung und touchierte dabei einen am Fahrbahnrand abgestellten BMW. Der Unbekannte entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Bei dem gesuchten Fahrzeug könnte es sich um einen weißen Mercedes Sprinter mit Pforzheimer Kennzeichen (PF-) handeln, der vermutlich mit einem Firmennamen beklebt war. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de an die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

