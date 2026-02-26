PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LB: Tamm: Unfallflucht in der Alleenstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (25.02.2026) kam es gegen 18:50 Uhr zu einer Unfallflucht in der Alleenstraße in Tamm. Eine 43-jährige Hyundai-Lenkerin befuhr die Alleenstraße in Richtung der Bissinger Straße. Im Bereich einer Fahrbahnverengung kam ihr ein Fahrzeug entgegen. Als die Frau hielt, befand sich die 43-Jährige bereits auf Höhe der Verengung. Der noch unbekannter PKW-Lenker, welcher ihr entgegenkam, fuhr trotzdem weiter und streifte die Hyundai-Fahrerin. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter in Richtung der Blumenstraße. Der Unbekannte, der etwa 30 bis 40 Jahre alt gewesen sein soll, dürfte mit einem dunkelgrauen BMW unterwegs gewesen sein.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

