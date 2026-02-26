PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Unfallflucht auf Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (25.02.2026) kam es zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Siemensstraße in Ditzingen zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker touchierte einen dort abgestellten Mercedes und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

  • 26.02.2026 – 14:04

    POL-LB: Ditzingen-Hirschlanden: 10.000 Euro Sachschaden nach Unfall in der Ditzinger Straße

    Ludwigsburg (ots) - Ein 86-jähriger Skoda-Lenker war am Mittwoch (25.02.2026) gegen 11:30 Uhr auf der Ditzinger Straße in Hirschlanden unterwegs. Aufgrund einer Engstelle wollte der Senior auf die rechte Seite fahren, um dem Gegenverkehr Platz zu machen. Jedoch verwechselte er mutmaßlich das Bremspedal mit dem Gaspedal und beschleunigte stark. Infolge dessen ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 13:46

    POL-LB: Walheim: Diebstahl aus Rohbau

    Ludwigsburg (ots) - Mehrere Arbeitsmaschinen der Marken Makita und Dewalt entwendeten bislang unbekannte Täter, die zwischen Dienstag (24.02.2026) 21:00 Uhr und Mittwoch (25.02.2026) 08:30 Uhr in einen Rohbau in der Heilbronner Straße in Walheim einbrachen. Außerdem wurden acht Hasen unterschiedlicher Rassen aus Ställen im Hinterhof entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 3.000 Euro. Zeugen, die ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 13:20

    POL-LB: BAB 81/Nufringen: Unfall führt zu Vollsperrung

    Ludwigsburg (ots) - Am Mittwoch (25.02.2026) kam es gegen 13.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Gärtringen und Hildrizhausen zu einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen, der eine Vollsperrung bis gegen 15.30 Uhr nach sich zog. Gemäß den bisherigen polizeilichen Ermittlungen übersah ein 89 Jahre alter Mercedes A-Klasse-Fahrer ein Stauende und fuhr einer 54-jährigen Mercedes B-Klasse-Lenkerin auf, die mutmaßlich ...

    mehr
