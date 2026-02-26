Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Unfallflucht auf Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (25.02.2026) kam es zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Siemensstraße in Ditzingen zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker touchierte einen dort abgestellten Mercedes und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

