Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Walheim: Diebstahl aus Rohbau

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Arbeitsmaschinen der Marken Makita und Dewalt entwendeten bislang unbekannte Täter, die zwischen Dienstag (24.02.2026) 21:00 Uhr und Mittwoch (25.02.2026) 08:30 Uhr in einen Rohbau in der Heilbronner Straße in Walheim einbrachen. Außerdem wurden acht Hasen unterschiedlicher Rassen aus Ställen im Hinterhof entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 3.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Besigheim unter der Tel. 07143 405080 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

