Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartenlaube in Flammen - Kripo ermittelt

Leinefelde (ots)

In den Nachstunden stellte der Fahrer eines Busses gegen 03.35 Uhr fest, dass An der Schwellenbeize eine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage in Flammen stand. Aufgrund der Nähe zu einer Bahnstrecke wurde der Verkehr auf Schrittgeschwindigkeit reduziert. Trotz des Einschreitens der Feuerwehr konnte das Gebäude nicht mehr gerettet werden und brannte komplett nieder. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Am Morgen kommen Beamte der Kriminalpolizei Nordhausen zum Einsatz, um nach der Brandursache zu ermitteln. Ersten Ermittlungen nach gilt ein technischer Defekt als unwahrscheinlich. Hinweise, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Telefonnummer 0361/57 43 67 100.

Aktenzeichen: 0045921

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell