PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Wohnung

Nordhausen (ots)

Wie am Sonntagabend bekannt wurde, kam es am Weinberg in Nordhausen zu einem Einbruch in eine Wohnung. Ersten Erkenntnissen zufolge, verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam über den Balkon der im Erdgeschoss befindlichen Wohnung Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Inneren angelangt durchsuchten die Einbrecher die Wohnung nach Wertgegenständen. Letztlich entwendeten sie Bargeld im Gesamtwert eines niedrigen vierstelligen Betrags. Im weiteren Verlauf entfernten sich die Täter unerkannt. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Donnerstag, 12 Uhr, bis Sonntag, 17.15 Uhr.

Wer weitere Hinweise zu den Tätern oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 zu melden

Aktenzeichen: 0045789

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 08:51

    LPI-NDH: Getragene Sportschuhe geklaut

    Mühlhausen (ots) - Unbekannte Täter entwendeten am vergangenen Sonntag ein Paar rote Laufschuh der Marke Adidas aus einem Hausflur in der Holzstraße in Mühlhausen. Der Eigentümer stellte seine verschmutzten Schuhen am Morgen in den Flur. Als er diese dann am Abend in seine Wohnung holen wollte, stellte er verdutzt fest, dass jemand so viel gefallen an den getragenen Schuhen fand, dass er sie kurzer Hand mitnahm. Der ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 14:43

    LPI-NDH: Radfahrer erfasst Fussgänger

    Sondershausen (ots) - Am Samstagabend gegen 18 Uhr befuhr ein Radfahrer den Gehweg in der August-Bebel-Straße in Sondershausen ohne Licht und in falscher Richtung. Hier erfasste er eine junge Frau mit ihrem Kind. Alle drei Beteiligten kamen zu Fall, das Kind wurde hierbei schwer verletzt. Nach dem Absetzen des Notrufes verschwand der Radfahrer von der Unfallstelle. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Radfahrer bekannt ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 14:38

    LPI-NDH: Fahrzeug beschädigt

    Bad Frankenhausen (ots) - In der Nacht vom Freitag zum Samstag wurde in Bad Frankenhausen die Beifahrerseite eines abgeparkten VW Golf zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 0361 5743 65 100 E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren