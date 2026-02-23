Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Wohnung

Nordhausen (ots)

Wie am Sonntagabend bekannt wurde, kam es am Weinberg in Nordhausen zu einem Einbruch in eine Wohnung. Ersten Erkenntnissen zufolge, verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam über den Balkon der im Erdgeschoss befindlichen Wohnung Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Inneren angelangt durchsuchten die Einbrecher die Wohnung nach Wertgegenständen. Letztlich entwendeten sie Bargeld im Gesamtwert eines niedrigen vierstelligen Betrags. Im weiteren Verlauf entfernten sich die Täter unerkannt. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Donnerstag, 12 Uhr, bis Sonntag, 17.15 Uhr.

Wer weitere Hinweise zu den Tätern oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 zu melden

Aktenzeichen: 0045789

