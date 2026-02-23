Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Getragene Sportschuhe geklaut

Mühlhausen (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am vergangenen Sonntag ein Paar rote Laufschuh der Marke Adidas aus einem Hausflur in der Holzstraße in Mühlhausen. Der Eigentümer stellte seine verschmutzten Schuhen am Morgen in den Flur. Als er diese dann am Abend in seine Wohnung holen wollte, stellte er verdutzt fest, dass jemand so viel gefallen an den getragenen Schuhen fand, dass er sie kurzer Hand mitnahm. Der Wert der Schuhe beläuft sich schätzungsweise auf knapp 100 Euro

Wer Hinweise zu den Tätern oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel.: 036014510 zu melden.

Aktenzeichen: 0045784

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell