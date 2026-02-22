Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer erfasst Fussgänger

Sondershausen (ots)

Am Samstagabend gegen 18 Uhr befuhr ein Radfahrer den Gehweg in der August-Bebel-Straße in Sondershausen ohne Licht und in falscher Richtung. Hier erfasste er eine junge Frau mit ihrem Kind. Alle drei Beteiligten kamen zu Fall, das Kind wurde hierbei schwer verletzt. Nach dem Absetzen des Notrufes verschwand der Radfahrer von der Unfallstelle. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Radfahrer bekannt gemacht werden. Er stand unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln.

