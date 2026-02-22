LPI-NDH: Einbruch beim Optiker - Zeugenaufruf

Nordhausen (ots) - Am 22.02.2026 kurz vor 02:30 Uhr wurde der Inspektionsdienst Nordhausen über einen vermeintlichen Einbruch in eine Garage am Stresemannring in Kenntnis gesetzt, von wo aus ein Passant den Schein einer Taschenlampe wahr nahm. Eine in der Nähe befindliche Streife war kurz darauf vor Ort und nahm die Verfolgung zweier flüchtender Personen auf. Die 34 und 25 Jahre alten Männer konnten nach kurzer ...

