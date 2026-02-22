Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Einbruch beim Optiker - Zeugenaufruf
Mühlhausen (ots)
Am Samstagabend verschafften sich unbekannte Täter zwischen 19:00 Uhr und 20:30 Uhr Zutritt zu einem Optikergeschäft in der Linsenstraße. Die Täter beschädigten mehrere Sicherheitsgläser und entwendeten u.a. Brillen im Wert eines fünfstelligen Betrages. Der Sachschaden lässt sich auf circa 5.000 Euro beziffern. Die unbekannten Täter flüchteten in Richtung "Neue Straße". Wer kann Angaben zum Tatgeschehen machen? Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich entgegen.
Aktenzeichen: 0045479/2026
