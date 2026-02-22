Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher gesucht - Sprayer gestellt

Am 22.02.2026 kurz vor 02:30 Uhr wurde der Inspektionsdienst Nordhausen über einen vermeintlichen Einbruch in eine Garage am Stresemannring in Kenntnis gesetzt, von wo aus ein Passant den Schein einer Taschenlampe wahr nahm. Eine in der Nähe befindliche Streife war kurz darauf vor Ort und nahm die Verfolgung zweier flüchtender Personen auf. Die 34 und 25 Jahre alten Männer konnten nach kurzer Nacheile gestellt und in der Folge zweifelsfrei identifiziert werden. Die Tatortbesichtigung führte zu der Erkenntnis, dass dort nicht eingebrochen wurde. Vielmehr wurden mehrere offensichtlich frische Graffiti und die dazugehörigen Arbeitsmittel festgestellt. Die Spraydosen wurden als Beweismittel sichergestellt. Die beiden Herren erwartet eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Ermittlungen hinsichtlich des Ausmaßes und der damit verbundenen Schadenshöhe wurden aufgenommen. Etwaige Geschädigte werden gebeten, sich bei der Nordhäuser Polizei zu melden.

