Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher gesucht - Sprayer gestellt

Nordhausen (ots)

Am 22.02.2026 kurz vor 02:30 Uhr wurde der Inspektionsdienst Nordhausen über einen vermeintlichen Einbruch in eine Garage am Stresemannring in Kenntnis gesetzt, von wo aus ein Passant den Schein einer Taschenlampe wahr nahm. Eine in der Nähe befindliche Streife war kurz darauf vor Ort und nahm die Verfolgung zweier flüchtender Personen auf. Die 34 und 25 Jahre alten Männer konnten nach kurzer Nacheile gestellt und in der Folge zweifelsfrei identifiziert werden. Die Tatortbesichtigung führte zu der Erkenntnis, dass dort nicht eingebrochen wurde. Vielmehr wurden mehrere offensichtlich frische Graffiti und die dazugehörigen Arbeitsmittel festgestellt. Die Spraydosen wurden als Beweismittel sichergestellt. Die beiden Herren erwartet eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Ermittlungen hinsichtlich des Ausmaßes und der damit verbundenen Schadenshöhe wurden aufgenommen. Etwaige Geschädigte werden gebeten, sich bei der Nordhäuser Polizei zu melden.

Aktenzeichen: ST/0045517/2026

  • 22.02.2026 – 13:00

    LPI-NDH: 3 auf einen Streich

    Wülfingerode (ots) - Die 20-jährige Fahrerin eines Pkw VW befand sich am Abend des 21.02.2026 auf der L 3080 zwischen Wülfingerode und Sollstedt. Kurz vor 23:30 Uhr kreuzten mehrere Wildtiere (Rotwild) die Fahrbahn. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung kam es zur Kollision mit 3 der Tiere, welche alle vor Ort verendeten. Am Pkw ist unfallbedingt ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 3.000,- Euro zu verzeichnen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

  • 22.02.2026 – 13:00

    LPI-NDH: Radfahrer betrunken unterwegs

    Nordhausen (ots) - Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen führten am 21.02.2026 gegen 18:45 Uhr in der Bruno-Kunze-Straße eine Verkehrskontrolle durch. Bei einem 57-jährigen Radfahrer wurde deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen. Dieser erste Eindruck wurde durch die Durchführung eines Atemalkoholtests eindrucksvoll bestätigt: der Wert lag bei stolzen 2,43 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ...

  • 22.02.2026 – 09:54

    LPI-NDH: Geschwindigkeitskontrolle in der 30-Zone in Wahlhausen

    Wahlhausen (ots) - Am 21.02.2026 führten Beamte der PI Eichsfeld am Nachmittag eine Verkehrskontrolle mit Geschwindigkeitsmessung in der 30-Zone von Wahlhausen durch. Dabei wurden insgesamt 100 Fahrzeuge angemessen. Davon waren 8 Pkw zu schnell unterwegs, der schnellste mit 61 km/h. Daraus resultierten 3 Bußgeldverfahren und 5 Verwarngelder. Ein Fahrverbot musste nicht ausgesprochen werden. Weiterhin begegnete den ...

