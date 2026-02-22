Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer betrunken unterwegs

Nordhausen (ots)

Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen führten am 21.02.2026 gegen 18:45 Uhr in der Bruno-Kunze-Straße eine Verkehrskontrolle durch. Bei einem 57-jährigen Radfahrer wurde deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen. Dieser erste Eindruck wurde durch die Durchführung eines Atemalkoholtests eindrucksvoll bestätigt: der Wert lag bei stolzen 2,43 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der nunmehr Beschuldigte dem Südharzklinikum zur Durchführung einer beweiserheblichen Blutprobenentnahme zugeführt. Eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell