Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Häusliche Gewalt(en)

Mühlhausen (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich begaben sich am späten Freitagabend in die Forstbergstraße. Eine 39jährige Frau meldete über Notruf, dass ihr 44jähriger Lebensgefährte alkoholisiert ist, herumschreit, das Inventar beschädigt und die Wohnung nicht verlassen will. Mit Eintreffen der Einsatzkräfte wurden diese beleidigt und tätlichangegriffen, sodass dieser in Gewahrsam genommen wurde. Hierbei leistete dieser Widerstand gegen die Vollstreckungsbeamten und wurde im Anschluss zur Inspektion verbracht. Aufgrund der Alkoholisierung (2,24 Promille) und dem Einfluss diverser berauschender Mittel, wurde nach Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobeentnahme durchgeführt. Nunmehr hat sich der 44jährige Mann diverser Ermittlungsverfahren zu stellen.

Nahezu zeitgleich begaben sich weitere Einsatzkräfte in die Pfortenstraße. Dort gerieten die 34- und 28jährigen Partner in Streit, welcher in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte. Der 34jährige Mann biss seinem 28jährigen Lebensgefährten in den Oberschenkel, woraufhin dieser sich u.a. mittels Faustschlägen zur Wehr setzte. Der 34jährige Mann stürzte und verletzte sich an der Nase. Die Lebensgefährten waren erheblich alkoholisiert. Von beiden Beteiligten wurde eine räumliche Trennung abgelehnt. Zunächst war der Einsatz polizeilich beendet. Wenig später wurde die hiesige Inspektion erneut über eine Streitigkeit verständigt, sodass erneut Beamte zum Einsatz kamen. Die Streitigkeit gipfelte nunmehr in verbalen Bedrohungen des 28jährigen Mannes zum Nachteil seines 34jährigen Partners. Der 34jährige Mann verließ nun die Wohnung. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung und Bedrohung wurden aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell