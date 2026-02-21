Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frontalzusammenstoß mit mehreren Verletzten

Mühlhausen (ots)

Am Freitagabend befuhren mehrere Fahrzeuge die Landesstraße 2102 vom Thamsbrück kommend nach Großengottern. Ein 20jähriger Skoda Fahrer fuhr am Ende einer Fahrzeugkolonne. Hinter einer Kuppe tauchte plötzlich ein langsam fahrender Pkw auf. Der 20jährige Skoda Fahrer bemerkte das Bremsmanöver der vorausfahrenden Pkw derart spät, sodass dieser zur Vermeidung einer Kollision auf die Gegenfahrbahn auswich. Folgend ereignete sich ein frontaler Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw Peugeot. Der 46-jährige Peugeot Fahrer und seine 40jährige Mitfahrerin wurden schwer, der 20jährige Skoda Fahrer leicht verletzt. Die Verletzten vom Verkehrsunfall wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Kliniken verbracht. Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, sodass diese durch einen Abschleppdienst geborgen wurden. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Sachschadenshöhe beläuft sich auf eine Summe im fünfstelligen Bereich. Für die Dauer der Unfallaufnahme zeigte sich die Sperrung der Landesstraße erforderlich.

