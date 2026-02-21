Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Geschwindigkeitsmessung in Dingelstädt
Dingelstädt (ots)
Am Freitagnachmittag führten Beamte der PI Eichsfeld in Dingelstädt, Silberhäuser Straße eine Geschwindigkeitsmessung mittels Lasermessgerät durch. Hierbei wurden elf Verkehrsteilnehmer festgestellt, welche sich nicht an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h gehalten haben. Der Spitzenreiter hatte 74 km/h. Im Ergebnis wurden drei Bußgelder und acht Verwarngelder geahndet. Weiter wurden zwei Fahrzeugmängel und ein nicht mitgeführtes Dokument gerügt.
