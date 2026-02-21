PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Geschwindigkeitsmessung in Dingelstädt

Dingelstädt (ots)

Am Freitagnachmittag führten Beamte der PI Eichsfeld in Dingelstädt, Silberhäuser Straße eine Geschwindigkeitsmessung mittels Lasermessgerät durch. Hierbei wurden elf Verkehrsteilnehmer festgestellt, welche sich nicht an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h gehalten haben. Der Spitzenreiter hatte 74 km/h. Im Ergebnis wurden drei Bußgelder und acht Verwarngelder geahndet. Weiter wurden zwei Fahrzeugmängel und ein nicht mitgeführtes Dokument gerügt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

