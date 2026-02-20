PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pedelec vor Markt entwendet

Nordhausen (ots)

Derzeit Unbekannte haben am 14. Februar in der Zeit von 17 Uhr bis 17.15 Uhr in der Bochumer Straße vor einem Super- und Möbelmarkt ein E-Bike entwendet. Der Besitzer hatte das Rad zuvor an der Hauswand angelehnt und die Räder mit einem Faltschloss am Rahmen gesichert. Vermutlich haben die Täter das Fahrrad des Herstellers Cube vom Typ One in schwarzer Farbe in der Folge weggetragen, da die Räder sich durch die Sicherung nicht drehen konnten.

Beamte des Inspektionsdienst leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Hinweise zur Tat und den Täter geben können. Wenn Sie die Unbekannten bei der Tatausübung beobachtet haben, wie sie das Fahrrad weggetragen haben oder im Bereich des Parkplatzes daran herumwerkelten, um das Schloss zu entfernen, werden Sie gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0041253

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

