LPI-NDH: Unfall mit zwei verletzten Personen

Bernterode Schacht (ots)

Am Freitagmorgen kam es auf der Landstraße 3080 zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ersten Erkenntnissen zu Folge befuhr ein Fahrzeugführer besagte Straße innerhalb der Ortslage Bernterode Schacht in Fahrtrichtung Bernterode. Der Fahrer des Fahrzeugs wollte in der weiteren Folge ein vor ihm fahrendes Auto überholen. Dieser beabsichtigte nach links auf ein Grundstück einfahren. Folglich kam es zu einer Kollision beider Fahrzeuge. Durch die Wucht der Kollision erlitten beide Fahrer leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

  • 20.02.2026 – 14:43

    LPI-NDH: Gleich doppelt aufgefallen

    Bad Langensalza (ots) - Ein 20-jähriger Mann fiel Beamten der Bereitschaftspolizei am Donnerstagnachmittag in Bad Langensalza gleich mehrfach auf. Der junge Mann wurde Am Wilden Graben durch die Polizeikräfte kontrolliert. Hierbei wurden verschiedene Mobiltelefon, typisches Verpackungsmaterial für Betäubungsmittel sowie eine größere Bargeldsumme festgestellt. Die mitgeführten Sachen erregten den Verdacht einer ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 12:36

    LPI-NDH: Erneuter Zeugenaufruf nach Bedrohung

    Nordhausen (ots) -   Am 9. Februar kam es gegen 18.30 Uhr in einer Einkaufspassage in der Landgrabenstraße in Nordhausen zu einem Polizeieinsatz. Durch einen 28-jährigen Mann wurde eine derzeit unbekannte Frau mit einem gefährlichen Gegenstand bedroht. Die Geschädigte schätzte die Situation richtig ein und flüchtete. Anschließend wurde der Mann durch einen Sicherheitsmitarbeiter überwältigt und bis zum ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 12:28

    LPI-NDH: Betäubungsmittel in Fahrzeug aufgefunden

    Leinefelde (ots) - Am Freitagmorgen fiel ein Fahrzeug in der Stormstraße in Leinefelde verdächtig auf. Das Auto fuhr mehrfach langsam um ein Pflegeheim, woraufhin die Polizei informiert wurde. Durch die Beamten konnte das Fahrzeug kurze Zeit später in der Beethovenstraße angetroffen und kontrolliert werden. Ein Drogenvortest verwies bei dem Fahrer auf den möglichen Konsum von Betäubungsmitteln. Weiter konnten im ...

    mehr
