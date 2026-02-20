Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit zwei verletzten Personen

Bernterode Schacht (ots)

Am Freitagmorgen kam es auf der Landstraße 3080 zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ersten Erkenntnissen zu Folge befuhr ein Fahrzeugführer besagte Straße innerhalb der Ortslage Bernterode Schacht in Fahrtrichtung Bernterode. Der Fahrer des Fahrzeugs wollte in der weiteren Folge ein vor ihm fahrendes Auto überholen. Dieser beabsichtigte nach links auf ein Grundstück einfahren. Folglich kam es zu einer Kollision beider Fahrzeuge. Durch die Wucht der Kollision erlitten beide Fahrer leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

