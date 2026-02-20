PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Gleich doppelt aufgefallen

Bad Langensalza (ots)

Ein 20-jähriger Mann fiel Beamten der Bereitschaftspolizei am Donnerstagnachmittag in Bad Langensalza gleich mehrfach auf. Der junge Mann wurde Am Wilden Graben durch die Polizeikräfte kontrolliert. Hierbei wurden verschiedene Mobiltelefon, typisches Verpackungsmaterial für Betäubungsmittel sowie eine größere Bargeldsumme festgestellt. Die mitgeführten Sachen erregten den Verdacht einer Straftat, bestätigten diesen jedoch nicht, sodass die Person aus der polizeilichen Maßnahme entlassen wurde. Kurze Zeit später geriet der 20-Jährige erneut in eine Polizeikontrolle. Dieses Mal konnten durch die Beamten Betäubungsmittel bei ihm festgestellt werden, sodass eine Anzeige wegen des Verdachts des Drogenhandels eingeleitet wurde.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

