LPI-NDH: Erneuter Zeugenaufruf nach Bedrohung

Nordhausen (ots)

Am 9. Februar kam es gegen 18.30 Uhr in einer Einkaufspassage in der Landgrabenstraße in Nordhausen zu einem Polizeieinsatz. Durch einen 28-jährigen Mann wurde eine derzeit unbekannte Frau mit einem gefährlichen Gegenstand bedroht. Die Geschädigte schätzte die Situation richtig ein und flüchtete. Anschließend wurde der Mann durch einen Sicherheitsmitarbeiter überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei fixiert. Bereits am 10. Februar wurde durch die Polizei ein Zeugenaufruf bezüglich der unbekannten Geschädigten veranlasst.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6213786

Dieser blieb bis zum heutigen Zeitpunkt erfolglos. Daher bittet nun die Polizei erneut um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann sachdienliche Hinweise zu der geflüchteten Passantin geben? Die geschädigte Passantin soll ca. 165 cm bis 170 cm groß gewesen sein und war etwa 70 Jahre alt. Zum Zeitpunkt der Tat soll sie mit einer pinken Wollmütze, einem hellen Mantel, einer blauen Hose sowie schwarzen Schuhen bekleidet gewesen sein. In der Hand hielt die Frau einen roten Einkaufsbeutel.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0034743

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

