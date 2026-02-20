PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betäubungsmittel in Fahrzeug aufgefunden

Leinefelde (ots)

Am Freitagmorgen fiel ein Fahrzeug in der Stormstraße in Leinefelde verdächtig auf. Das Auto fuhr mehrfach langsam um ein Pflegeheim, woraufhin die Polizei informiert wurde. Durch die Beamten konnte das Fahrzeug kurze Zeit später in der Beethovenstraße angetroffen und kontrolliert werden. Ein Drogenvortest verwies bei dem Fahrer auf den möglichen Konsum von Betäubungsmitteln. Weiter konnten im Fahrzeuginneren geringe Mengen von Betäubungsmitteln, die dazugehörigen Konsumutensilien, mehrere Mobiltelefone sowie Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro aufgefunden werden. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Drogenhandels.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 12:26

    LPI-NDH: Panne führt zu Unfall

    Gehofen (ots) - Am Donnerstagabend befuhr ein Mann mit seinem Moped die Landstraße 1215 aus Richtung Gehofen kommend in Richtung Nausitz. Auf halber Strecke versagte aus ungeklärten Gründen das Kleinkraftrad, sodass der Fahrer abstieg und sein Fahrzeug mit eingeschaltetem Licht schob. Zeitgleich befuhr ein Auto besagte Landstraße, ebenfalls aus Richtung Gehofen kommend. Der Fahrer wollte im weiteren Verlauf das Pannenfahrzeug überholen. Hierbei touchierte er mit seinem ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 12:24

    LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am Donnerstagabend versuchte unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Kasseler Tor in Heilbad Heiligenstadt einzubrechen. Der Wohnungseigentümer stellte nach einer häuslichen Abwesenheit verschiedene Beschädigungen an seiner Türzarge fest. Die unbekannten Täter versuchten sich offensichtlich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung zu verschaffen. Da ihnen dies ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren