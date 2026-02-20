Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betäubungsmittel in Fahrzeug aufgefunden

Leinefelde (ots)

Am Freitagmorgen fiel ein Fahrzeug in der Stormstraße in Leinefelde verdächtig auf. Das Auto fuhr mehrfach langsam um ein Pflegeheim, woraufhin die Polizei informiert wurde. Durch die Beamten konnte das Fahrzeug kurze Zeit später in der Beethovenstraße angetroffen und kontrolliert werden. Ein Drogenvortest verwies bei dem Fahrer auf den möglichen Konsum von Betäubungsmitteln. Weiter konnten im Fahrzeuginneren geringe Mengen von Betäubungsmitteln, die dazugehörigen Konsumutensilien, mehrere Mobiltelefone sowie Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro aufgefunden werden. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Drogenhandels.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell